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Мир

Макрон отказался принять отставку премьер-министра Атталя

время публикации: 08 июля 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 13:55
Макрон отказался принять отставку премьер-министра Атталя
Ludovic Marin, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Глава государства призвал главу правительства остаться на посту во имя обеспечения стабильности.

Атталь возглавляет пропрезидентский список "Вместе", который занял второе место на прошедших во Франции парламентских выборах. Несколько месяцев назад 34-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории Франции.

По традиции, президент поручает формирование правительства лидеру партии, победившей на выборах. Однако на этот раз первое место получил альянс левых и ультралевых партий "Новый народный фронт", который еще не выдвинул кандидатуру на пост премьера.

Накануне выборов Макрон заявлял, что "Вместе" не пойдут в коалицию с ультралевым движением "Непокоренная Франция", входящим в "Новый народный фронт".

Мир
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