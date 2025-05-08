x
08 мая 2025
|
последняя новость: 00:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 00:48
09 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Reuters: армия США начнет увольнять военнослужащих-трансгендеров уже в июне

США
Пентагон
Дональд Трамп
Джо Байден
Социальные проблемы
время публикации: 08 мая 2025 г., 23:58 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 00:05
Reuters: армия США начнет увольнять военнослужащих-трансгендеров уже в июне
AP Photo/Matthias Schrader

Министр обороны США Пит Хегсет издал внутренние инструкции для Пентагона о начале увольнения военнослужащих-трансгендеров, которые не уйдут самостоятельно до 6 июня. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на полученный документ с подписью министра.

В документе указано, что действующие военнослужащие могут "идентифицировать себя" для добровольного увольнения из вооруженных сил США вплоть до 6 июня, у военнослужащих-резервистов срок до 7 июля. По завершении этого "окна самоидентификации" военные департаменты начнут процедуру принудительного увольнения.

В январе, после возвращения в Белый дом, Дональд Трамп подписал указ, отменяющий принятую при его предшественнике Джо Байдене политику, которая позволяла военнослужащим-трансгендером открыто служить в вооруженных силах США. Речь идет лишь об одном из целого ряда шагов, предпринятых администрацией Трампа для ограничения прав трансгендерных людей.

По состоянию на конец прошлого года в США насчитывалось 4240 военнослужащих-трансгендеров, находящихся на действительной военной службе. Правозащитные организации, занимающиеся защитой ЛГБТК+ людей, дают более высокие оценки.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2025

Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 января 2025

Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2025

Трамп закрыл отделы разнообразия и инклюзивности в госучреждениях
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 ноября 2024

Sunday Times: Трамп намерен изгнать из вооруженных сил США 15000 трансгендеров