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Мир

Катарская делегация прибыла в Вашингтон

США
Катар
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 июля 2025 г., 00:38 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 00:52
Катарская делегация прибыла в Вашингтон
Erik Marmor/Flash90

Катарская делегация прибыла в Вашингтон для встреч с высокопоставленными представителями администрации США.

Это произошло непосредственно перед второй за сутки встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Как сообщалось, встреча началась около полуночи по ближневосточному времени и, предположительно, продлится три часа.

В Вашингтоне уточнили, что дополнительная встреча не обязательно указывает на прогресс в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня.

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