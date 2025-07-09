Катарская делегация прибыла в Вашингтон для встреч с высокопоставленными представителями администрации США.

Это произошло непосредственно перед второй за сутки встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Как сообщалось, встреча началась около полуночи по ближневосточному времени и, предположительно, продлится три часа.

В Вашингтоне уточнили, что дополнительная встреча не обязательно указывает на прогресс в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня.