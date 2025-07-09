Тайвань начал крупнейшие в истории учения

На Тайване начались крупнейшие в истории страны учения, в ходе которых отрабатывается отражение возможной китайской высадки на острове, который официальный Пекин считает частью территории КНР. Они продлятся десять дней.

Учения происходит в условиях роста числа китайских провокаций. Власти острова опасаются, что КНР, воспользовавшись тем, что внимание международного сообщества привлечено к Ближнему Востоку и российскому вторжению в Украину, предпримет попытку захватить Тайвань.

"Мы следим за ситуацией в Украине и реалистично подходим к тому, с чем мы можем столкнуться в случае настоящей войны", – заявляет представитель командования. В ходе учений, к которым привлечен практически весь состав вооруженных сил Тайваня, а также 22000 резервистов, используются боевые боеприпасы.

Особое внимание уделяется отражению возможных ударов по командным центрам. Предположительно, такие удары будут предшествовать высадке. В первый раз будет задействована новейшая зенитная ракета Sky Sword.