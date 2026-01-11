До конца регистрации на программы минпроса для одаренных подростков остались считанные дни

Запись на программы минпроса Израиля для одаренных и эрудированных школьников подходит к концу. Подчеркнем, что записаться на программы можно, даже если в прошлом ученик не сдавал специальные экзамены, но вы считаете, что ваш ребенок эрудирован и способен справиться с дополнительной нагрузкой.

Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 18 января 2026 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них можно на сайте madaney.net. Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего.

"Альфа": Программа предназначена для одаренных детей в 10-11 классах. Ее цель – обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, "Альфа" предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

"Альфа" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 9-м (тет) классе и начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в вузах по всей стране.

"Идея": Программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-й класс, в области гуманитарных наук. В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в Тель-авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и Хайфском университет.

"Одиссея": Программа "Одиссея" разработана с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров – изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-м (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" – 4 года – с 9-го (тет) по 12-й класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы. Программа начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в вузах по всей стране.

"Отличницы в мире науке" (Мецуянот ле-Мада): это эксклюзивная программа, предназначенная для любознательных школьниц, желающих расширить свои познания в области естественных наук, включая математику, физику и кибернетику, с акцентом на практическое обучение. Программа акцентирует внимание на развитии когнитивных, личностных и межличностных умений и навыков. Курс рассчитан на год и охватывает период с середины 7-го класса до середины 8-го. Регистрация открыта исключительно для учениц 7-х классов. Образовательный процесс проходит в вузах по всей стране.

