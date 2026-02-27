Суд заморозил решение правительства аннулировать лицензии 37 НПО, работающих в секторе Газы

Верховный суд временно заморозил решение правительства запретить деятельность в секторе Газы десятков неправительственных организаций (НПО), не выполнивших требования по безопасности и прозрачности своих действий. Международные организации отказались предоставить полную и поддающуюся верификации информацию о своих сотрудниках. Речь идет о критически важном требовании, призванном предотвратить проникновение террористов в гуманитарные структуры.

В промежуточном постановлении, изданном Верховным судом, указано, что организации могут временно продолжать свою деятельность.

Напомним, в первый день нового года 37 организаций, включая "Врачи без границ" (Doctors Without Borders (MSF), международную христианскую организацию "World Vision International" и Oxfam – конфедерацию более чем 20 благотворительных организаций, работающих в сфере борьбы с неравенством и несправедливостью более чем в 90 странах мира – получили уведомление об аннулировании их лицензий с 1 января 2026 года и о том, что они должны полностью прекратить свою деятельность к 1 марта 2026 года.

"Врачи без границ" были уличены в том, что организация наняла, как минимум, двоих сотрудников, являющихся боевиками "Исламского джихада" и ХАМАСа. Представители организации отказались предоставить список своих сотрудников, заявив, что это требование Израиля противоречит международному праву. "Врачи без границ" утверждают, что организация "никогда сознательно не нанимала людей, участвующих в военной деятельности".

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA Филиппе Лазарини заявил, что запрет деятельности благотворительных организаций "подрывает базовые гуманитарные принципы нейтральности, независимости и беспристрастности, на которых строится оказание помощи по всему миру"