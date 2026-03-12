x
Община

Давид Хомак: "Ты перманентно ощущаешь себя целью и никакого "фронта": целят по тебе"

Израиль
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 11:39
Давид Хомак: "Ты перманентно ощущаешь себя целью и никакого «фронта»: целят по тебе"
Фото: Давид Хомак

Один из основателей неформальной энциклопедии мемов "Луркоморье" Давид Хомак объяснил, почему даже гражданские израильтяне настроены так воинственно.

"неприятный ответ на многократно заданный вопрос "почему даже гражданские израильтяне столь воинственны":

дело в том, что все наши противники воюют не армия против армии, а против всего населения Израиля.

ты перманентно ощущаешь себя целью и никакого "фронта": целят по тебе.

не по базам, аэродромам и инфраструктуре, а по тебе, сионисту и оккупанту. лично.

нет никакого collateral damage, нет никаких сопутствующих потерь.

ты и есть цель. 8 тебе лет или 80, служишь ты, служил или на километр к армии не подходил".

Источник

