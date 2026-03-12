Давид Хомак: "Ты перманентно ощущаешь себя целью и никакого "фронта": целят по тебе"
время публикации: 12 марта 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 11:39
Один из основателей неформальной энциклопедии мемов "Луркоморье" Давид Хомак объяснил, почему даже гражданские израильтяне настроены так воинственно.
"неприятный ответ на многократно заданный вопрос "почему даже гражданские израильтяне столь воинственны":
дело в том, что все наши противники воюют не армия против армии, а против всего населения Израиля.
ты перманентно ощущаешь себя целью и никакого "фронта": целят по тебе.
не по базам, аэродромам и инфраструктуре, а по тебе, сионисту и оккупанту. лично.
нет никакого collateral damage, нет никаких сопутствующих потерь.
ты и есть цель. 8 тебе лет или 80, служишь ты, служил или на километр к армии не подходил".