В Германии усилена охрана израильских, еврейских и американских объектов
время публикации: 12 марта 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 18:01
В Германии усилена охрана еврейских, израильских и американских объектов после начала войны с Ираном 28 февраля. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По словам Мерца, на данный момент у германских властей нет свидетельств наличия "внутренних угроз" в отношении этих объектов. Reuters
отмечает, что заявление было сделано 12 марта в Висбадене на мероприятии по случаю 75-летия Федерального уголовного ведомства Германии.
