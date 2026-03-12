x
12 марта 2026
Мир

В Германии усилена охрана израильских, еврейских и американских объектов

Германия
Террористы
время публикации: 12 марта 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 18:01
В Германии усилена охрана израильских, еврейских и американских объектов
AP Photo/Frank Augstein

В Германии усилена охрана еврейских, израильских и американских объектов после начала войны с Ираном 28 февраля. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Мерца, на данный момент у германских властей нет свидетельств наличия "внутренних угроз" в отношении этих объектов. Reuters

отмечает, что заявление было сделано 12 марта в Висбадене на мероприятии по случаю 75-летия Федерального уголовного ведомства Германии.

Мир
