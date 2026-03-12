x
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Попытка автомобильного теракта на перекрестке Тапуах, террористы ликвидированы

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 12 марта 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 16:51
Попытка автомобильного теракта на перекрестке Тапуах, террористы ликвидированы
Sraya Diamant/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что на перекрестке Тапуах в Самарии была предпринята попытка автомобильного теракта.

Арабский водитель направил свою машину на военнослужащих на КПП, а его пассажир открыл стрельбу. Реагируя на угрозу, военные ответным огнем обезвредили террористов.

По информации сайта 0404.co.il , оба террориста (водитель и его пассажир) застрелены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

888-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

Подозрение на теракт в центре Рамат-Гана: задержан житель деревни Джат