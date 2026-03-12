Попытка автомобильного теракта на перекрестке Тапуах, террористы ликвидированы
время публикации: 12 марта 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 16:51
Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что на перекрестке Тапуах в Самарии была предпринята попытка автомобильного теракта.
Арабский водитель направил свою машину на военнослужащих на КПП, а его пассажир открыл стрельбу. Реагируя на угрозу, военные ответным огнем обезвредили террористов.
По информации сайта 0404.co.il , оба террориста (водитель и его пассажир) застрелены.