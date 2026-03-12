x
12 марта 2026
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 19:30
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Министр транспорта: "В любой момент небо Израиля может быть вновь закрыто"

Транспорт
Авиация
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 18:52
Министр транспорта: "В любой момент небо Израиля может быть вновь закрыто"
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр транспорта Мири Регев заявила, что до субботы будут возвращены все израильтяне, остающиеся в Дубае и Абу-Даби. "Если до субботы из-за ситуации в сфере безопасности не будет принято решение о сокращении количества рейсов, будет завершена эвакуация израильтян из ОАЭ", – заявила она.

Регев обратилась к находящимся за границей израильтянам, чьи стыковочные рейсы должны были проходить через ОАЭ, с просьбой не использовать этот маршрут. Министр подчеркнула: "В любой момент в соответствии с ситуацией полеты могут быть приостановлены".

Регев также обратилась к израильским авиакомпаниям с требованием не завышать цены. "Не взвинчивайте цены, именно поэтому мы продолжаем продвигать возвращение Wizz в Израиль".

Мири Регев также сообщила, что с ближайшего воскресенья планируется организовать эвакуационные рейсы из Таиланда и Японии.

Одновременно с этим авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что со следующей недели будет расширена операция по возвращению израильтян из Бангкока, Пхукета и Токио. Ожидается, что на следующей неделе по этим направлениям будет выполнено около 20 рейсов, которыми в Израиль вернут более 6 тысяч человек.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Из Дубая в Тель-Авив вылетел первый эвакуационный авиарейс
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

Операция "Львицы залива": израильтян эвакуируют из ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2026

FlyDubai готовится доставлять в Тель-Авив израильтян, застрявших в ОАЭ