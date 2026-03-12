Министр транспорта: "В любой момент небо Израиля может быть вновь закрыто"

Министр транспорта Мири Регев заявила, что до субботы будут возвращены все израильтяне, остающиеся в Дубае и Абу-Даби. "Если до субботы из-за ситуации в сфере безопасности не будет принято решение о сокращении количества рейсов, будет завершена эвакуация израильтян из ОАЭ", – заявила она.

Регев обратилась к находящимся за границей израильтянам, чьи стыковочные рейсы должны были проходить через ОАЭ, с просьбой не использовать этот маршрут. Министр подчеркнула: "В любой момент в соответствии с ситуацией полеты могут быть приостановлены".

Регев также обратилась к израильским авиакомпаниям с требованием не завышать цены. "Не взвинчивайте цены, именно поэтому мы продолжаем продвигать возвращение Wizz в Израиль".

Мири Регев также сообщила, что с ближайшего воскресенья планируется организовать эвакуационные рейсы из Таиланда и Японии.

Одновременно с этим авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что со следующей недели будет расширена операция по возвращению израильтян из Бангкока, Пхукета и Токио. Ожидается, что на следующей неделе по этим направлениям будет выполнено около 20 рейсов, которыми в Израиль вернут более 6 тысяч человек.