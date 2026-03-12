ЦАХАЛ ликвидировал командира иранской "дивизии Имам Хусейн" и верхушку ее командования в Ливане

В ходе ночной операции ВВС Израиля под руководством военной разведки ликвидировали в Ливане Али Маслама Табаджу, командира "дивизии Имам Хусейн" и ряд других боевиков.

"Дивизия Имам Хусейн" – это иранское вооруженное формирование, которое используется "Силами аль-Кудс" для укрепления "оси сопротивления". "Дивизия" обеспечивает "Хизбалле" существенные оперативные возможности и состоит из тысяч террористов со всего Ближнего Востока.

С начала войны это подразделение принимает активное участие в боевых действиях в полной координации с "Хизбаллой". Боевики этой структуры осуществляют ракетные обстрелы и запуски атакующих беспилотников.

По данным израильских спецслужб, Табаджа вступил в террористическую организацию "Хизбалла" много лет назад, занимал в ней различные военные должности и параллельно до сентября 2023 года был заместителем командира в "дивизии Имама Хусейна". После ликвидации предыдущего командира дивизии Ду аль-Факара Хинауи он занял его место.

Вместе с ним прошлой ночью были ликвидированы заместитель командира "дивизии" Джихад аль-Сафир, ответственный за запуск беспилотников Саджад Аль-Хандас и другие высокопоставленные командиры.