Спорт

Футбол. "Барселона" разгромила "Атлетико" и вышла в финал Кубка Короля

Футбол
время публикации: 04 марта 2026 г., 07:01
Футбол. "Барселона" разгромила "Атлетико" и вышла в финал Кубка Короля
AP Photo/Joan Monfort

Первым финалистом Кубка Испании (Кубка короля) стала "Барселона".

В ответном матче каталонцы разгромили мадридский "Атлетико" 3:0. В первом матче "Барселона" победила 1:0.

Два гола забил 18-летний Марк Берналь.

Пенальти на 45-й минуте реализовал Рафинья.

Второй финалист определится сегодня "Реал Сосьедад" - "Атлетик" (Бильбао). В первом матче "Реал" победил 1:0.

Спорт
