Футбол. "Барселона" разгромила "Атлетико" и вышла в финал Кубка Короля
время публикации: 04 марта 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 07:01
Первым финалистом Кубка Испании (Кубка короля) стала "Барселона".
В ответном матче каталонцы разгромили мадридский "Атлетико" 3:0. В первом матче "Барселона" победила 1:0.
Два гола забил 18-летний Марк Берналь.
Пенальти на 45-й минуте реализовал Рафинья.
Второй финалист определится сегодня "Реал Сосьедад" - "Атлетик" (Бильбао). В первом матче "Реал" победил 1:0.
