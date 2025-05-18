Фигурант дела о "русском мошенничестве" приговорен к шести годам тюрьмы

Мировой суд Беэр-Шевы вынес приговор в отношении 54-летнего Александра Плоткина из Ашдода, обвиняемого по делу о так называемом "русском мошенничестве". Он был признан виновным в том, что действовал в составе преступной группы, обманывавшей пожилых людей, преимущественно русскоязычных. От действий преступной группы пострадали 22 человека, у них украдено, в общей сложности, 1,3 миллиона шекелей.

За эти преступления Плоткин был приговорен к шести годам лишения свободы, 12 и шести месяцам условного срока за преступления различных категорий, штрафу в размере 50 тысяч шекелей и выплате пострадавшим компенсаций на общую сумму около 150 тысяч шекелей.

По материалам суда, обвиняемый репатриировался в Израиль в период "Большой Алии", получил профессию медбрата, затем самостоятельно изучал программирование и около 18 лет работал в сфере высоких технологий. Из-за финансовых сложностей в компании он был уволен. Плоткин отрицает предшествующее знакомство с другими участниками преступной группы: по его словам, он искал работу и был уверен, что завербован в киберподразделение полиции. На каком-то этапе он понял, что на самом деле его работодатели – преступная группа мошенников, однако продолжил сотрудничество с ними.

Преступная группа, включавшая человека по имени "Николай" (полное имя в вердикте суда не указано, как не указано, настоящее ли это имя, – прим. ред.) выявляла потенциальных жертв и "неизвестными следствию" способами получала их личные данные, включая номера телефонов, имена, названия компаний-поставщиков услуг и так далее.

Мошенники действовали по двум схемам: они звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками телекоммуникационных компаний, убеждали жертв, что у них есть "проблемы с интернетом", для решения которой необходимо установить на свой компьютер или мобильный телефон программу удаленного доступа. Получив доступ к электронным устройствам жертв, преступники получали доступ к банковским счетам пострадавших и выводили с них деньги – либо при помощи кода для снятия денег в банкомате, либо переводя их на один из двух банковских счетов, которые обвиняемый открыл специально для этой цели на свое имя. Затем Александр Плоткин, действуя по инструкциям сообщников, снимал деньги с чужих счетов или снимал переведенные деньги со своего счета и передавал своим сообщникам.

По второй схеме, мошенники звонили пожилым людям, представляясь им сотрудниками банков, кредитных компаний или полиции, и убеждали, что на банковских счетах жертв ведется "подозрительная активность". Их убеждали, что для предотвращения мошенничества они должны предоставить данные своих банковских счетов, номера кредитных карт и сами кредитные карты представителю, который заберет эти данные, чтобы заблокировать кредитные карты. Затем Александр Плоткин отправлялся к жертвам, забирал их кредитные карты, снимал с их помощью деньги и передавал эти деньги сообщникам.

Адвокат обвиняемого утверждал, что Александр Плоткин получал "ежемесячную зарплату" в размере 7000-8000 шекелей, и это подтверждало его веру в то, что он работает на государственные органы. Адвокат также подчеркивал, что в организации Плоткин находился на низкой ступени, он не инициировал преступную схему, не устанавливал контакт с жертвами и не определял суммы, которые были украдены. Его роль ограничивалась получением денег от жертв и их снятием или переводом на его счет.

Адвокат Александра Плоткина подчеркнул, что его подзащитный сотрудничал со следствием, детализировал все известные ему подробности мошеннической схемы, пытался идентифицировать других преступников и участвовал в очной ставке, но в итоге он остался единственным, кто понес наказание.

Прокуратура согласилась приговорить Александра Плоткина к шести годам лишения свободы (изначально определив срок наказания от шести до десяти лет тюрьмы).

"Николай" и другие участники преступной схемы так и остались неизвестными суду и следствию, и по всей видимости, они продолжают обманывать русскоязычных пенсионеров, попутно нанимая новых "добровольных помощников киберполиции" – тех самых, чьи имена появятся в следующих судебных вердиктах, как это произошло с Александром Плоткиным.