"Каждый день ты должен чему-то новому научиться". Марк Лави в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Марк Лави – основатель проекта "Шенкин 40". "Ничего лучше, чем потратить деньги на этот проект, я не мог придумать", – говорит он. Почему? "Потому что у меня была такая возможность". Зачем? "Мне хотелось научиться, как делать такую вещь".
Это его первое интервью.
Что такое душа?
Душа – это твой интерфейс общения с Богом.
Кто кому нужен: человек Богу или Бог человеку?
Никто никому не нужен... Наверное, человеку нужно понимание, что есть кто-то, перед кем ты держишь ответ. Это помогает человеку выжить в разных ситуациях и принимать правильные решения.
Почему взрослые врут, что для того, чтобы преуспеть в жизни, надо хорошо учиться?
Они не врут. Они не уточняют. Достаточно учиться... Каждый день ты должен чему-то новому научиться. Неважно, сколько тебе лет.
