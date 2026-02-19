Израиль предоставит 4 млн шекелей на помощь еврейским общинам Украины

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом предоставит помощь еврейским общинам по всей Украине на общую сумму 4 миллиона шекелей.

Решение принято на фоне продолжающихся российских атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины, масштабного ущерба энергетической инфраструктуре и тяжелых зимних условий: температура достигает отметки -20 градусов, и наблюдаются длительные отключения электроэнергии.

Помощь, которую ведомство оказывает совместно с организацией Mosaic United и еврейскими филантропами, включает размещение людей в гостиницах и пансионатах с непрерывным доступом к электричеству и отоплению, а также горячее питание. Поддержка будет сосредоточена на еврейских общинах тех городов, где фиксируются продолжительные отключения света.

Министерство по делам диаспоры действует через ведущие еврейские организации, включая ХАБАД, Еврейское агентство "Сохнут" и еврейские федерации, сообщает пресс-служба ведомства.