С февраля компании связи обязаны блокировать звонки с "подмененных" номеров. Интервью

"Здравствуйте, меня зовут Даниил, я звоню из вашей компании-провайдера по поводу ваших проблем с интернетом", – с этой фразы начинаются множество случаев телефонного мошенничества. При этом исходящий номер не просто кажется вам знакомым, это действительно номер вашего провайдера, а следующими звонками "помочь" вам спешат представители "полиции" с исходящего номера полицейского участка вашего города, и иногда даже Банка Израиля – и проверка подтвердит, исходящий номер действительно зарегистрирован на государственный банк. Вот только позвонив напрямую в компанию-провайдера, в полицию и в Банк Израиля, вы не найдете там ни Даниила, ни Алекса, ни Виктории – более того, вы не найдете там никого, кто ответит вам на русском языке, как те бодрые, вежливые и услужливые люди, которые вам звонили.

Объем телефонного мошенничества, прозванного в Израиле "Окец руси" – "Русская" афера" – огромен, количество пострадавших постоянно растет. Положить конец этому явлению пока не удается, но необходимо признать, что попытки хотя бы сократить объем телефонного мошенничества предпринимаются. В феврале 2025 года в силу вступили поправки к постановлениям о связи ("Безек" и коммуникации), обязывающие сотовые и телефонные компании блокировать злонамеренные звонки. Подробнее об этом мы попросили рассказать руководителя киберотдела министерства связи Зоара Бен Давида.

Как вообще возможно, чтобы человек звонил с одного номера телефона, а получатель звонка видел на своем экране другой номер, а иногда даже номер с подписью "Полиция", или "Банк"?

Для замены исходящего номера используются специальные программы или боты. У мошенников весьма серьезные технологические возможности. Дело в том, что возможность изменить исходящий номер – то есть, CLI, "Calling Line Identification" – в системах связи в Израиле была изначально, и до начала распространения телефонного мошенничества никаких помех для изменения исходящего номера не было. В свое время эту возможность открыли для компаний, которые находились за границей и хотели оказывать услуги в Израиле, и для компаний, таким образом обслуживающих своих клиентов. Поскольку этой лазейкой стали активно пользоваться мошенники, в сентябре 2024 года министр связи Шломо Кари инициировал поправку, которая требует от компаний связи блокировать возможность замены CLI на израильский номер.

Министерство связи опубликовало проект изменений, дав всем заинтересованным людям и компаниям 90 дней на внесение своих возражений, и в феврале 2025 года эти изменения вступили в силу. Таким образом, в настоящий момент эта возможность технически заблокирована на уровне системы компаний сотовой и телефонной связи. Этот шаг сделан министерством связи, чтобы предотвратить "русское мошенничество".

Какие именно "злонамеренные звонки" должны блокировать телефонные и сотовые компании в соответствии с новыми правилами?

Речь идет о трех различных вариантах – которые, по замыслу специалистов министерства связи, должны охватывать максимально возможную часть мошеннических звонков.

1. Блокировка злонамеренных звонков, источник которых находится за пределами Государства Израиль, и в которых используется израильский стационарный телефонный номер. Министерство связи считает, что нельзя позволять абонентам зарубежных операторов за пределами Израиля использовать израильские диапазоны нумерации, которые не были им выделены, посредством несанкционированного изменения поля идентификации номера исходящего звонка на израильский телефонный номер.

2. Блокировка злонамеренных звонков с израильского мобильного телефонного номера, источник которых находится за пределами Израиля – за исключением тех случаев, когда за рубежом находится сам владелец номера. Хотя явление "подменных" звонков осуществляется, главным образом, путем выдачи себя за легитимную организацию или компанию с использованием стационарных телефонных номеров, министерство связи считает правильным также предотвращать злонамеренное использование израильского мобильного номера.

3. Предотвращение использования телефонного номера, который не был выделен для использования абонентам – министерство связи считает необходимым запретить лицензированному поставщику, предоставляющему услуги стационарной или мобильной телефонии, позволять абоненту использовать телефонный номер, выходящий за рамки диапазона номеров, данных лицензированным поставщиком абоненту, выдавая себя таким образом за другого абонента – частное лицо или компанию.

Знаем ли мы, о каком количестве "поддельных номеров" мы говорим?

Поскольку речь шла о совершенно легитимной и открытой возможности замены CLI, или идентификационного исходящего номера – то такие замены никак не отслеживались. Сейчас тоже сложно это измерить, поскольку теперь сама возможность подменить исходящий номер заблокирована, и эти попытки прерываются на стадии поступления звонка в компанию связи. Однако еще до начала войны, в декабре 2022 года, к нам в министерство связи поступило обращение от израильской финансовой организации. Представители организации сообщили о поступлении примерно 7500 звонков израильским гражданам от имени этой финансовой организации. Она обратилась к нам с просьбой положить конец этому явлению, мы, в свою очередь, обратились в компанию связи, обслуживающую номера этой организации. И эта компания связи добровольно, еще до вступления в силу новых положений, заблокировала такие звонки из-за рубежа. Исходя из этого, я полагаю, что речь идет примерно о десятках тысяч подобных звонков в год – это единственные данные, которые у меня есть к настоящему моменту.

Мы изучим, насколько принятые меры эффективны, и нам очень поможет, если люди, к которым обратились мошенники, подадут жалобу в полицию – или же если они свяжутся с отделом обращений общественности министерства связи, это можно также сделать онлайн или по электронной почте [email protected]. Благодаря полученным таким образом данным, мы сможем понять, сократились ли масштабы явления, и если само явление телефонного мошенничества не исчезнет, мы будем знать, какие номера используют мошенники и сможем более эффективно бороться с проблемой, не позволяя ее игнорировать.

Но все же важно подать жалобу в полицию, даже если русскоязычному пожилому человеку позвонили мошенники, но им не удалось его обмануть и обокрасть?

Да, важно поощрять обращение представителей всех секторов, не только русскоязычных – ведь проблема гораздо шире, – обращаться с заявлением в полицию, поскольку для нас это способ отслеживать это явление. Мы работаем в тесном контакте с полицией, чтобы разработать наиболее действенные способы борьбы с мошенничеством и иметь больше возможностей против мошенников. Не нужно стесняться, не нужно бояться, сейчас подать заявление в полицию можно даже онлайн. Даже когда полиция говорит, что дело закрыто за недостатком улик, мы хотя бы сможем понять динамику самого явления – оно остается прежним, сокращается, увеличивается. Нам важно знать, с каких номеров людям звонили, выдавая себя за те или иные организации.

В последнее время людям все чаще звонят с израильских мобильных номеров, не принадлежащих никакой организации. Возможно ли, что сообщники мошенников просто закупают какое-то количество телефонных номеров для этого?

Конечно, но этот способ, на мой взгляд, должен быть для них сложнее, ведь он требует задействовать в Израиле людей. И им необходимы сообщники в Израиле, которые будут приходить к жертве за деньгами. К сожалению, и на комиссии по алие и абсорбции мы слышали, что мошенники превращают в своих сообщников самих жертв, и эти люди даже боятся их обвинять, боятся сообщить о произошедшем.

Еще одним распространенным видом мошенничества является мошенничество якобы "инвестиционное": в социальных сетях публикуется реклама некоего "инвестиционного бота", и людей убеждают, что они вкладывают деньги, хотя на самом деле выманивают у них деньги и обкрадывают. Ни Facebook, ни YouTube не слишком активно борются с такой рекламой. Есть ли в Израиле регулятор, который может заставить их это делать?

К сожалению, эта сфера находится за пределами компетенции министерства связи, так что я не могу дать профессиональный ответ. Мы занимаемся исключительно коммуникационными инфраструктурами, мобильной и стационарной телефонией, а вопросы мошенничества в социальных сетях находятся в ведении Национальной системы кибербезопасности, "Маарах а-Сайбер а-Леуми". Их номер 119 – и любой человек может туда обратиться. Возможно, с такими видами мошенничества могут помочь там. Мы можем как-то влиять на инфраструктуры, на провайдеров, но на контент мы не можем повлиять.

То есть, у нас не существует какой-то межведомственной комиссии, которая должна заниматься этой проблемой комплексно?

Ответственный за контроль над банками создал специальную рабочую группу, в которую входят, в том числе, полиция и министерство связи. Эта рабочая группа начала изучать явление мошенничества и разрабатывать инструменты для ограничения этого явления. Как я уже говорил на заседании комиссии, полностью положить этому конец мы, к сожалению, не сможем, мы стараемся сократить его масштабы. Эта рабочая группа наконец-то, после достаточно длительного ожидания, была создана, сотрудничество идет на замечательном уровне, и ее работу курирует контролер банков. Я не могу здесь детализировать, о каких именно предложениях и разработках идет речь, поскольку мы не хотели бы давать преступникам фору. Но одно из предложений, эффективность которых мы уже наблюдаем – компании сотовой связи по просьбе министерства связи изменили текст сообщений и саму форму сообщений, отправляемых абонентам, запросившим коды для выполнения каких-либо действий. Раньше код размещался в начале сообщения, люди, как правило, сам текст сообщения не читали, нажимали на ссылку или передавали этот код, не вникая. После нашего обращения – и я должен признать, что компании связи с готовностью пошли навстречу – форма сообщений была изменена, и абонент получает подробное сообщение: "Здравствуйте, вы собираетесь выполнить операцию в такой-то компании, перед тем, как вы выполните операции, мы пересылаем вам код, который вы должны будете ввести в систему. Чтобы перейти к действию, вы должны нажать на код". То есть, человек должен прочесть сообщение и выполнить ряд действий, что он не сможет сделать, не понимая процесса или, скажем, во время вождения машины.

Но тем не менее, эти сообщения только на иврите?

На иврите, ведь большинство сообщений о выполнении тех или иных действий и переходе на сайты той или иной компании присылаются на иврите. Ведь компании не знают, кто именно их запрашивает, и по умолчанию израильские компании пересылают сообщения на иврите. Поэтому очень важно: если вы получили сообщение, которого вы не понимаете, не выполняйте действий, не нажимайте на ссылки, не сообщайте и не вводите коды. Привлеките своих близких, друзей, тех кто рядом – не совершайте операций, которых вы не понимаете. Если мне придет сообщение на языке, которым я не владею – на китайском, на русском, на амхарском – я попрошу вначале знающего язык перевести мне, о чем речь. Не нажимайте на ссылки, если вы не понимаете текст сообщения. И самое главное: если вы не запрашивали коды, если вы не пытались проводить операции в той или иной компании – в банке, в кредитной компании, в любой другой – свяжитесь самостоятельно с этой компанией по телефону и сообщите о том, что вы получили сообщение от них. И там наверняка будет русскоязычный сотрудник, который сможет вам помочь и объяснить, легитимное сообщение получено или нет, и нужно ли что-то делать. Не забывайте: у каждой компании связи есть отдел по работе с клиентами, если вы в чем-то не уверены – обращайтесь туда напрямую, а не действуйте по указаниям позвонивших вам людей, которые утверждают, что они работают в вашей компании связи. Только звонок по вашей инициативе может дать вам уверенность, что вы разговариваете действительно с той организацией, в которую вы обратились.

Можете ли вы порекомендовать – что могут сделать сейчас дети пожилых русскоязычных израильтян, как им оградить родителей от мошенников? Кнопочные мобильники вместо смартфонов? Отключить доступ к интернет-банкингу?

Существуют так называемые "кошерные" сотовые телефоны, которыми пользуются в ультраортодоксальном секторе, а также детские аппараты и программы: они максимально заблокированы от заходов на опасные сайты и от самостоятельной установки программ – в первую очередь, вредоносных. Можно поискать такие аппараты, их продают в Израиле многие компании и поставщики сотовых телефонов. Но самое главное, что даже важнее любых аппаратных ограничений – это информированность. Очень важно, чтобы люди понимали: любой подозрительный разговор нужно обрывать сразу же, не тратить время и не позволять мошенникам себя убедить. Если у вас возникли сомнения – позвоните в компанию, представителем которой представился звонивший, самостоятельно. Обо всех случаях мошенничества и попыток мошенничества важно сообщать в полицию. Не нажимайте на ссылки в сообщениях и не выполняйте действий, значения которых вы не понимаете. Привлекайте своих близких, советуйтесь с ними. Будьте осторожны, и не позволяйте себя обмануть.