В Израиле возобновил работу Правительственный портал для чрезвычайных ситуаций

Совместное сообщение Канцелярии премьер-министра, Национальной службы информационно-коммуникационных технологий и Национального управления по чрезвычайным ситуациям

В условиях операции "Рычание льва" и сложной реальности в гражданском тылу, правительство совместно с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и органами местного самоуправления стремится обеспечивать население достоверной, актуальной и доступной информацией, которая поможет в повседневной жизни в этот период.

В рамках этих усилий был вновь запущен Правительственный портал для чрезвычайных ситуаций – специализированный сайт, объединяющий в одном месте всю информацию и услуги, необходимые населению в период чрезвычайного положения. Сайт был создан и впервые запущен во время войны "Народ как лев".

На портале можно найти официальные обновления и указания для населения, информацию о статусе функционирования жизненно важных отраслей, карту жизненно необходимых услуг, руководства по реализации прав и получению государственных услуг, сведения о медицинских и социальных службах, а также ссылки на государственные цифровые сервисы.

Кроме того, через Правительственный портал для чрезвычайных ситуаций можно перейти на сайт "Налаживаем жизнь заново", на котором собрана специализированная информация для жителей, чьи дома пострадали, и размещены все соответствующие инструкции, услуги и меры поддержки, включая ссылки и номера телефонов. Сайт предоставляет концентрированную и чёткую информацию для действий в текущий период и позволяет легко понять, какие шаги необходимо предпринять и в какие инстанции можно обратиться.

Правительственный портал для чрезвычайных ситуаций открыт для широкой общественности и адаптирован для использования с любого устройства с целью обеспечить быстрое и надёжное получение информации в одном месте.

Для входа на Правительственный портал для чрезвычайных ситуаций

Для входа на сайт "Налаживаем жизнь заново"