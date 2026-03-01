ЦАХАЛ: ВВС продолжают удары по Ирану, атакованы около 30 целей – пусковые установки, ПВО и штабы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что удары по объектам в западных и центральных районах Ирана продолжаются: десятки истребителей ВВС завершили очередную волну атак по инфраструктуре баллистических ракет и систем противовоздушной обороны иранского режима.

В сообщении говорится, что в ходе этой волны были поражены около 30 целей на территории Ирана, включая средства ПВО, ракетные пусковые установки, "объекты режима" и военные командные пункты.

Израильская армия заявляет, что продолжит наносить удары по ракетному потенциалу и системам ПВО Ирана.