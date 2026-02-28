Открыта горячая линия поддержки для русскоязычных репатриантов

Горячая линия эмоциональной поддержки "Я с тобой" работает для тех, кому тяжело. Специально на русском языке. Для тех, кто боится. Для тех, кто устал держаться.

"Вы можете говорить по-русски. Спокойно. Без стыда. Без объяснений "почему мне так тревожно".

На линии – внимательные и подготовленные специалисты, которые рядом, чтобы выслушать и поддержать", – заявляет Всеизраильская федерация репатриантов.

077-971-96-50

С 8 утра до полуночи (ночью эта линия не отвечает)

"Иногда один разговор – это уже опора. Вы не обязаны справляться в одиночку. Мы рядом", – сказано в заявлении федерации.