Трамп заявил о гибели Хаменеи, "одного из самых злых людей в истории"

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля. В своей соцсети Truth Social он написал: "Хаменеи – один из самых злых людей в истории – мертв".

По словам Трампа, Хаменеи "не смог укрыться от нашей разведки и систем отслеживания" и от "совместной работы с Израилем... ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись".

Официального подтверждения гибели Хаменеи со стороны Тегерана нет.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Чиновник сообщил, что тело Хаменеи найдено. Информация была передана "Кан", Ynet, 12-м каналом и другими СМИ.

О вероятной ликвидации Хаменеи заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.