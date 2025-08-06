Друз, потерявший сына. "Израиль. Личная история"

В июле 2024 года в друзском Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах произошла трагедия, которая потрясла жителей всего севера Израиля. Ракета, выпущенная с территории Ливана, разорвалась на футбольном поле, где играли дети. Погибли 12 человек, десятки получили ранения. Среди погибших был 13-летний Джевара – сын Ибрагима, жителя Мадждаль-Шамса.

Ибрагим, как и его отец и дед, родился и вырос в Мадждаль-Шамсе. Он работает на канатной дороге на горе Хермон, а также занимается сельским хозяйством, выращивает яблоки и черешню.

В день трагедии Ибрагим услышал сирену и звук взрыва. Через несколько минут он узнал, что ракета попала на футбольное поле. Он бросился туда, но сына среди пострадавших не нашёл. В течение трёх дней он объезжал больницы, надеясь, что тот в числе раненых. Лишь позже полиция сообщила, что Джевара погиб.

Несмотря на пережитую трагедию, Ибрагим не покинул деревню. Он говорит, что друзы глубоко связаны со своей землёй и остаются на ней в любых обстоятельствах – в мирное время и во время войны. Сегодня на месте, где играл Джевара, планируют установить памятники в честь всех погибших детей.

Проект "Израиль. Личная история" фиксирует воспоминания людей, чьи судьбы отражают жизнь в Израиле. История Ибрагима – это рассказ о стойкости, памяти и верности своим корням.