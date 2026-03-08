Сергей Ауслендер: Британский королевский флот сдулся

Военный обозреватель Сергей Ауслендер сомневается, что британцы успеют прислать свои корабли для защиты Кипра до конца войны.

"Ситуация с отправкой единственного британского корабля HMS Dragon на защиту Кипра превратилась в национальное позорище и, кстати, довольно ярко отражает историю с европейской безопасностью. Легендарный Royal Navy, Британский королевский флот, на протяжении двух веков, как минимум, безраздельно правивший мировым океаном, не может выпихнуть в море один фрегат, потому что у рабочих обед и законные выходные, срать они хотели на безопасность, войну и Ближний Восток вместе взятые. Адмирал Нельсон крутится пропеллером в гробу, рассыпая с того света отборные ругательства. “Англия ждет, что каждый исполнит свой долг”, ага, но строго в рабочие часы с 9 до 17 с часовым перерывом на обед.

А ведь относительно недавно… Когда аргентинцы затевали свою авантюру с Фоклендами, на чем они основывались? На том, что Англия на другом конце света, пока они проведут через парламент, пока обсудят-проголосуют, пока подготовятся, пока будут перебрасывать силы, мы свои дела и обстряпаем. Первое проявление “стратегии факт”, но неудачное.

Тэтчер вызвала адмирала Левина, начальника штаба обороны Великобритании (что-то вроде нашего Генштаба) и спросила: “Сколько”? Адмирал бодро ответил: “48 часов” и в указанный срок армада кораблей, погрузив в себя самолеты, вертолеты и морскую пехоту, отвалила в сторону островов, где в рекордно короткие сроки навешала аргентинцам люлей и, управившись за полтора месяца примерно, восстановила статус-кво.

И никто там про выходные не говорил, на профсоюзы не кивал, с Тэтчер в этом смысле шутки были плохи.

Итого, чтобы отправить один (1) боевой корабль британцам нужно две недели, а они собираются развертывать в Восточном Средиземноморье авианосцы. Оба, кстати, на обслуживании. При таких темпах подготовки, дай Бог, успеют к майским, о чем британскому премьеру и сообщил Трамп, выразившись в духе “спасибо, уже не надо”."

ТГ-канал "Война с Ордой"