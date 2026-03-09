Трамп: "Я думаю, война практически завершена"

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью корреспонденту CBS, что война в Иране "практически завершена".

"У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил", - пояснил президент корреспонденту телеканала в Белом доме Вэйцзя Цзян, которая процитировала его слова в соцсети Х.

Трамп отметил, что изначально на войну отводилось 4-5 недель, однако события развиваются значительно быстрее.

Отметим, что это было сказано не в полноформатном интервью телеканалу, а в телефонной беседе. Незадолго до этого, также в телефонном интервью The Times of Israel, комментируя рост цен на нефть, президент США сказал, что решение об окончании войны будет приниматься совместно с Нетаниягу.