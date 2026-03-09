Трамп: "Я думаю, война практически завершена"
Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью корреспонденту CBS, что война в Иране "практически завершена".
"У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил", - пояснил президент корреспонденту телеканала в Белом доме Вэйцзя Цзян, которая процитировала его слова в соцсети Х.
Трамп отметил, что изначально на войну отводилось 4-5 недель, однако события развиваются значительно быстрее.
Отметим, что это было сказано не в полноформатном интервью телеканалу, а в телефонной беседе. Незадолго до этого, также в телефонном интервью The Times of Israel, комментируя рост цен на нефть, президент США сказал, что решение об окончании войны будет приниматься совместно с Нетаниягу.
NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame.— Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026