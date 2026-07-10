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Экономика

В РФ введена в оборот новая 100-рублевая банкнота

Россия
время публикации: 10 июля 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 10:44
В РФ введена в оборот новая 100-рублевая банкнота
Банк России

Банк России 10 июля вводит в оборот обновленную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска, сообщает российский регулятор.

"Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", – говорится в сообщении.

На лицевой стороне обновленной 100-рублевой банкноты изображены архитектурные символы Москвы: Спасская башня Кремля с курантами, здание МГУ на Воробьевых горах, конструкции стадиона "Лужники" и Останкинская телебашня. На оборотной стороне размещен монумент Советскому солдату в Ржевском мемориале, а также контурная карта Центрального федерального округа и летящие журавли. Банкнота выполнена в желто-золотистой цветовой гамме.

Экономика
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