В РФ введена в оборот новая 100-рублевая банкнота

Банк России 10 июля вводит в оборот обновленную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска, сообщает российский регулятор.

"Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", – говорится в сообщении.

На лицевой стороне обновленной 100-рублевой банкноты изображены архитектурные символы Москвы: Спасская башня Кремля с курантами, здание МГУ на Воробьевых горах, конструкции стадиона "Лужники" и Останкинская телебашня. На оборотной стороне размещен монумент Советскому солдату в Ржевском мемориале, а также контурная карта Центрального федерального округа и летящие журавли. Банкнота выполнена в желто-золотистой цветовой гамме.