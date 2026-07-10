Hurriyet: Турция продала российские С-400, чтобы открыть путь к покупке F-35

Турецкая газета Hurriyet сообщила, что Анкара продала одной из стран Персидского залива российские системы ПВО С-400, ранее закупленные у Москвы.

По сведениям издания, о сделке должно быть объявлено 10 июля. Hurriyet пишет, что продажа С-400 может открыть путь к возобновлению переговоров о поставке Турции американских истребителей F-35.

Покупателями С-400, по всей видимости, станут ОАЭ или Катар, говорится в публикации.

Турция была исключена из программы F-35 после закупки российских систем ПВО С-400. В Вашингтоне заявляли, что эксплуатация этих систем несовместима с участием Анкары в программе американских истребителей пятого поколения.