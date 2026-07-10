64 поселения Иудеи и Самарии получили налоговые льготы

Налоговое управление уведомило жителей 64 населенных пунктов Иудеи и Самарии о предоставлении им права на налоговый вычет в размере 7% от первых 146640 шекелей годового дохода.

Льгота была утверждена Кнессетом около месяца назад и вступила в силу задним числом с 1 января 2026 года.

Предоставление льготы было инициировано министром финансов Бецалелем Смотричем и депутатом от его партии Цви Суккотом. Населенные пункты получили право на льготу как находящиеся в зоне угрозы безопасности, на том же основании, что и населенные пункты линии противостояния на севере и окрестностей сектора Газы на юге.