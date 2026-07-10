x
10 июля 2026
|
последняя новость: 11:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 11:49
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Рафаэль" ведет переговоры о производстве ракет для "Железного купола" в Индии

Оборонка
Индия
время публикации: 10 июля 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 10:48
"Рафаэль" ведет переговоры о производстве ракет для "Железного купола" в Индии
Wikipedia.org. Фото: Israel Defense Forces

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" ведет переговоры с индийскими оборонными компаниями об организации в стране производственной линии ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".

В настоящее время противоракеты производятся в Израиле и, с прошлого года, в США. Американская линия предназначена для поставки перехватчиков для новой системы противовоздушной обороны Корпуса морской пехоты США, но при необходимости сможет также усиливать производственные мощности для Израиля.

Развертывание производственной линии в Индии позволит расширить возможности по созданию и пополнению резерва для нужд ЦАХАЛа, а также снизить стоимость производства и облегчить продажи другим странам.

частности, оно может позволить "Рафаэлю" расширить объём продаж в другие страны, снизить издержки производства, создать дополнительное резервирование для существующих производственных линий и укрепить позиции компании на индийском оборонном рынке.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook