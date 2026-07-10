ЦАХАЛ: бойцы "Голани" уничтожили склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 10 июля 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 10:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Голани" в последние дни обнаружили склады оружия террористической организации "Хизбалла" в "зоне безопасности" на юге Ливана.
По данным армии, на складах находились пусковые установки, пулеметы, взрывные устройства, ракеты и другое оружие, предназначенное для атак на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.
Обнаруженные склады и находившиеся в них вооружения были уничтожены.
В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения угроз своим силам и не позволит "Хизбалле" атаковать граждан Израиля.
Отметим, что, судя по маркировке, помимо прочего было уничтожено оружие российского или советского производства.