ЦАХАЛ: бойцы "Голани" уничтожили склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Голани" в последние дни обнаружили склады оружия террористической организации "Хизбалла" в "зоне безопасности" на юге Ливана.

По данным армии, на складах находились пусковые установки, пулеметы, взрывные устройства, ракеты и другое оружие, предназначенное для атак на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Обнаруженные склады и находившиеся в них вооружения были уничтожены.

В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения угроз своим силам и не позволит "Хизбалле" атаковать граждан Израиля.

Отметим, что, судя по маркировке, помимо прочего было уничтожено оружие российского или советского производства.