Израильская компания выиграла тендер на отслеживание освобожденных по УДО в Швеции
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:18
Израильская компания Supercom, поставщик решений в области электронной безопасности и мониторинга, выиграла крупный тендер шведской Службы исполнения наказаний и содержания под стражей.
В рамках контракта компания развернет в Швеции систему PureSecurity для мониторинга правонарушителей в рамках программ реабилитации, домашнего ареста и GPS-слежения.
Базовая стоимость сделки – 17 миллионов долларов с опцией увеличения до 75 миллионов долларов.