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Экономика

Израильская компания выиграла тендер на отслеживание освобожденных по УДО в Швеции

Швеция
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:18
Израильская компания выиграла тендер на отслеживание освобожденных по УДО в Швеции
AP / Eraldo Peres

Израильская компания Supercom, поставщик решений в области электронной безопасности и мониторинга, выиграла крупный тендер шведской Службы исполнения наказаний и содержания под стражей.

В рамках контракта компания развернет в Швеции систему PureSecurity для мониторинга правонарушителей в рамках программ реабилитации, домашнего ареста и GPS-слежения.

Базовая стоимость сделки – 17 миллионов долларов с опцией увеличения до 75 миллионов долларов.

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