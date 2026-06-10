В аэропорту Бен-Гурион откроется детский игровой комплекс

Компания Babylon Park выиграла тендер на открытие детского развлекательного комплекса в крыле Е 3-го терминала аэропорта Бен-Гурион, в котором участвовали около 30 компаний из Израиля и из-за границы.

Комплекс, который планируется открыть примерно через три месяца, начнет работу в скромном формате – около 150 кв. м на первом этапе – с перспективой дальнейшего расширения.

Согласно компании, "филиал будет оформлен международной дизайнерской компанией, и будет включать самые современные видеоигры в мире, симуляторы, виртуальную реальность и инновационные игровые концепции для всех возрастов".