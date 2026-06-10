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Экономика

В аэропорту Бен-Гурион откроется детский игровой комплекс

Дети
время публикации: 10 июня 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 15:14
В аэропорту Бен-Гурион откроется детский игровой комплекс
Avshalom Sassoni/Flash90

Компания Babylon Park выиграла тендер на открытие детского развлекательного комплекса в крыле Е 3-го терминала аэропорта Бен-Гурион, в котором участвовали около 30 компаний из Израиля и из-за границы.

Комплекс, который планируется открыть примерно через три месяца, начнет работу в скромном формате – около 150 кв. м на первом этапе – с перспективой дальнейшего расширения.

Согласно компании, "филиал будет оформлен международной дизайнерской компанией, и будет включать самые современные видеоигры в мире, симуляторы, виртуальную реальность и инновационные игровые концепции для всех возрастов".

Экономика
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