Футболка в память об Ариэле Бибасе стала символом на концертах по всему миру

Инициатива израильского поклонника тяжелой музыки Авнера Раселя, который начал посещать зарубежные рок- и метал-концерты в футболке, посвященной памяти убитого в плену Ариэля Бибаса, получила неожиданное международное продолжение. Об этом рассказывает Ynet. После вирусного поста в социальных сетях идею подхватили поклонники музыки из разных стран, а отец мальчика, Ярден Бибас, лично поблагодарил автора проекта.

Авнер Расель, отец троих детей и давний поклонник метала, год назад решил брать с собой на каждый концерт футболку с изображением Ариэля Бибаса и надписью "Ariel would love this show" ("Ариэлю бы очень понравился этот концерт"). В своем посте он рассказал, что уже "побывал" вместе с Ариэлем на выступлениях Korn во Флоренции, Foo Fighters и System of a Down в Милане, подчеркнув, что таким образом хочет сохранить память о мальчике.

После публикации с Раселем начали связываться поклонники рока и метала, отправлявшиеся на концерты за границу. Они просили одолжить футболку или прислать макет, чтобы самостоятельно напечатать ее и выйти в ней на выступления любимых групп.

Одной из участниц акции стала Шира Зар, которая надела футболку на концерт My Chemical Romance во Флоренции. По ее словам, крупные музыкальные события собирают тысячи людей и становятся подходящей площадкой, чтобы напомнить о семье Бибас. Она отметила, что многие зрители обращали внимание на надпись, а реакция одной из посетительниц убедила ее, что послание было понято. Зар также подчеркнула, что в ситуации, когда многие музыканты открыто выражают поддержку Палестине, для нее особенно важно показать Ярдену Бибасу, что о его семье не забыли.

К инициативе присоединился и Андрей Драбкин, переехавший с семьей в Торонто после событий 7 октября. Получив от Раселя дизайн футболки, он напечатал ее и отправился в ней на концерт группы Muse. Драбкин рассказал, что в Канаде ему регулярно приходится объяснять людям, что произошло 7 октября, поскольку многие плохо представляют масштаб трагедии. Именно поэтому он надеется, что футболка сможет привлечь внимание и подтолкнуть людей узнать историю семьи Бибас. По его словам, на концерте многие читали надпись, и он рассчитывает, что на следующих выступлениях она станет поводом для разговора.

О необычной акции узнал и отец Ариэля – Ярден Бибас, вернувшийся из плена. Он поблагодарил Авнера Раселя, назвав инициативу "небольшим, но огромным жестом".

Для самого Раселя это стало подтверждением того, что семья поддерживает проект. Теперь он надеется, что акция станет еще масштабнее. Он призывает поклонников тяжелой музыки носить такие футболки и на концертах в Израиле, а также предлагает передать их вокалисту Disturbed Дэвиду Дрейману, поскольку именно песня этой группы звучала на свадьбе Шири и Ярдена Бибасов.

По мнению Раселя, сегодня носить такую футболку на массовых мероприятиях уже непросто, поэтому особенно важно, чтобы это делали многие люди. Только так, считает он, можно показать, что память об Ариэле Бибасе продолжает жить.