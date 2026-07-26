Politico о влиянии войны с Ираном на арабский мир: раскол, взаимные подозрения и недоверие к США

Как пишет издание Politico, вооруженная конфронтация между США и Ираном вызвало раскол среди арабских государств Персидского залива. Их общей целью остается обеспечение свободы судоходства, но единства в достижении этой цели нет.

Среди причин противоречий – наличие альтернативных путей экспорта, зависимость инфраструктуры от Ирана и степень нанесенного иранскими ударами ущерба. "Они взаимодействуют в Конгрессе и Госдепартаменте, но реального единства между ними нет", – сообщил изданию иракский дипломат.

Одним из проявлений кризиса стал выход Объединенных Арабских Эмиратов из OPEC. По словам собеседников издания, это вызвало в Саудовской Аравии ярость, а Совет сотрудничества арабских государств Залива оказался практически парализованным, что осложняет координацию ответов на удары Ирана и его сателлитов.

"Оман готов принять иранскую позицию. Катарцы не настолько, но все равно участвуют в диалоге и выступают посредниками. ОАЭ наиболее готовы к силовому решению. Саудовская Аравия находится где-то посередине", – отмечает бывший американский посол в Саудовской Аравии Майкл Ратни.

Оман рассматривал возможность согласиться на введение пошлин на проход через пролив, отказавшись от этого только под жестким давлением США. Саудовская Аравия и ОАЭ, согласно СМИ, принимали участие в ударах по Ирану, а израильская армия помогала ОАЭ в отражении иранских ударов.

Еще одна причина разногласий среди стран залива в том, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман могут продолжать экспорт энергоносителей, даже если пролив останется закрытым. У Катара, Кувейта и Бахрейна такой возможности нет.

Среди арабских стран существуют опасения, что их соседи решат урегулировать свои разногласия с Ираном "втихую", согласившись платить режиму аятолл за безопасность своей территории и торговли. Согласно публикациям СМИ, этот путь избрали ОАЭ, хотя власти эмиратов опровергли такие сообщения.

Существует и такой внешний фактор, как позиция США. В то время как администрация Трампа говорит о расширении сотрудничества с регионом в рамках соглашений Авраама, в Пентагоне опасаются быть втянутыми в перманентную войну, считая, что надо сократить потери и предоставить странам региона решать свои проблемы.

Общее недовольство политикой США также может стать для арабских государств консолидирующим фактором. На саммите государств Залива в Бахрейне участвовавшему в нем госсекретарю США Марко Рубио сказали, что любые соглашения с США должны включать гарантии безопасности их региональных союзников.

Для обхода Ормузского залива заключаются новые объекты инфраструктуры и заключаются новые соглашения. Но без урегулирования ситуации с Ираном это не принесет безопасности. Попытка Саудовской Аравии начать экспорт через Красное море была заблокирована хуситами. Ключи к решению проблемы, утверждается в публикации, находятся у президента США Дональда Трампа.