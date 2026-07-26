Иран и Оман провели переговоры о будущем Ормузского пролива
время публикации: 26 июля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 11:54
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил о достижении прогресса на ведущихся с Оманом переговоров об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив.
По его словам, 24-25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел.
"Состоялся обмен мнениями по общим принципам и механизму действий, касающимся обеспечения безопасного прохода через пролив с учетом суверенных прав двух прибрежных государств. Технические и политические консультации продолжатся", – сказал чиновник.
При этом представитель МИД Ирана подчеркнул: на данный момент изменений в статусе мореходства через Ормуз нет.