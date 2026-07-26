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Ближний Восток

Иран и Оман провели переговоры о будущем Ормузского пролива

Иран
Оман
время публикации: 26 июля 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 11:54
Иран и Оман провели переговоры о будущем Ормузского пролива
Iranian state television via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил о достижении прогресса на ведущихся с Оманом переговоров об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив.

По его словам, 24-25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Состоялся обмен мнениями по общим принципам и механизму действий, касающимся обеспечения безопасного прохода через пролив с учетом суверенных прав двух прибрежных государств. Технические и политические консультации продолжатся", – сказал чиновник.

При этом представитель МИД Ирана подчеркнул: на данный момент изменений в статусе мореходства через Ормуз нет.

Ближний Восток
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