Иран и Оман провели переговоры о будущем Ормузского пролива

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил о достижении прогресса на ведущихся с Оманом переговоров об обеспечении безопасного прохода через Ормузский пролив.

По его словам, 24-25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Состоялся обмен мнениями по общим принципам и механизму действий, касающимся обеспечения безопасного прохода через пролив с учетом суверенных прав двух прибрежных государств. Технические и политические консультации продолжатся", – сказал чиновник.

При этом представитель МИД Ирана подчеркнул: на данный момент изменений в статусе мореходства через Ормуз нет.