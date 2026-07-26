Правительство Израиля запретило импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда

Правительство Израиля в воскресенье, 26 июля, одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о запрете на импорт товаров, полностью или частично произведенных с использованием принудительного труда.

Согласно решению правительства, министру экономики и промышленности поручено подготовить нормативный механизм, который запретит ввоз в Израиль такой продукции в соответствии с международными правовыми стандартами.

Одновременно межведомственная группа под руководством Национального экономического совета при канцелярии премьер-министра продолжит работу над системой реализации и контроля. В течение 90 дней она должна представить правительству механизм применения нового запрета.

В правительстве подчеркивают, что речь идет не только о моральном, но и об экономическом и стратегическом шаге. По оценке властей, решение должно укрепить позиции израильских экспортеров на международных рынках, улучшить торговые условия Израиля с ключевыми партнерами и сократить барьеры, мешающие конкурентоспособности израильской экономики.

Ожидается, что новый механизм будет включать определение уполномоченного органа, профессиональные критерии для выявления продукции, произведенной с использованием принудительного труда, систему отчетности, а также процедуры обжалования. В правительстве заявляют, что решение должно укрепить статус Израиля как торгового партнера, действующего в соответствии с международными стандартами и принципами справедливой торговли.