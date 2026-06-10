"Тева" уволит 250 сотрудников

Подразделения сырьевых материалов корпорации "Тева" (TAPI), функционирующее как самостоятельная компания, сообщило о проведении "операционных корректировок в целях поддержки долгосрочной стратегии роста" в связи с отменой сделки по продаже подразделения.

Согласно заявлению, в течение ближайших двух лет в израильском подразделении TAPI постепенно будут сокращены около 250 рабочих мест. При этом компания подчеркивает, что «процесс ведется в полном взаимодействии и сотрудничестве с представительством работников и профсоюзом с прицелом на долгосрочное укрепление операционной устойчивости подразделения в Израиле».

На текущий момент штат TAPI составляет 4100 человек по всему миру, включая 650 сотрудников в Израиле.

Изменения затронут прежде всего объект "Тева Тек" в Неот-Ховав, занимающийся производством активных фармацевтических субстанций. Объект сосредоточится на перспективных направлениях — производстве пептидов, расширении витаминного производства и др.

Ещё одно израильское подразделение, завод "Плантекс", о закрытии которого было объявлено еще в 2018 году в рамках реструктуризации "Тевы", прекратит деятельность в конце 2027 года.