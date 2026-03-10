Верховный суд: Coca Cola Israel заплатит 30 млн шекелей штрафа
Верховный суд отклонил основную часть апелляции "Центральной компании по производству прохладительных напитков" (Coca Cola Israel), постановив, что она злоупотребила своим монопольным положением.
Решение Верховного суда ставит точку в многолетнем судебном разбирательстве по поводу действий компании в отношении розничных торговцев и конкурентов, и обязывает компанию заплатить 30 миллионов шекелей штрафа.
Coca Cola Israel апеллировала по поводу двух ключевых вопросов - пункта в торговых соглашений с клиентами, содержавшего угрозу расторжения контракта в случае переноса части закупок к конкурентам, а также политики компании в отношении параллельного импорта ее продукции.
Верховный суд отклонил апелляцию компании в части пункта, содержавшего угрозы в адрес клиентов. В решении суда указано, что само включение данного пункта в торговые соглашения Центральной компании являлось злоупотреблением доминирующим положением.
Вместе с тем в вопросе политики противодействия параллельному импорту Верховный суд удовлетворил апелляцию Центральной компании, постановив, что в соответствующий период параллельный импорт продукции компании в любом случае не был законным, а потому установить факт нанесения ее политикой в данной сфере ущерба конкуренции не представлялось возможным.