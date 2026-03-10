x
10 марта 2026
Экономика

Верховный суд: Coca Cola Israel заплатит 30 млн шекелей штрафа

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
Штрафы
время публикации: 10 марта 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 12:08
Верховный суд: Coca Cola Israel заплатит 30 млн шекелей штрафа
Chaim Goldberg/Flash90

Верховный суд отклонил основную часть апелляции "Центральной компании по производству прохладительных напитков" (Coca Cola Israel), постановив, что она злоупотребила своим монопольным положением.

Решение Верховного суда ставит точку в многолетнем судебном разбирательстве по поводу действий компании в отношении розничных торговцев и конкурентов, и обязывает компанию заплатить 30 миллионов шекелей штрафа.

Coca Cola Israel апеллировала по поводу двух ключевых вопросов - пункта в торговых соглашений с клиентами, содержавшего угрозу расторжения контракта в случае переноса части закупок к конкурентам, а также политики компании в отношении параллельного импорта ее продукции.

Верховный суд отклонил апелляцию компании в части пункта, содержавшего угрозы в адрес клиентов. В решении суда указано, что само включение данного пункта в торговые соглашения Центральной компании являлось злоупотреблением доминирующим положением.

Вместе с тем в вопросе политики противодействия параллельному импорту Верховный суд удовлетворил апелляцию Центральной компании, постановив, что в соответствующий период параллельный импорт продукции компании в любом случае не был законным, а потому установить факт нанесения ее политикой в данной сфере ущерба конкуренции не представлялось возможным.

