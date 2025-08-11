Антимонопольное управление намерено снова оштрафовать Coca-Cola Israel

Антимонопольное управление намерено наложить административные штрафы на Центральную компанию по производству прохладительных напитков (Coca-Cola Israel) и импортера продуктов питания "Leiman Schlussel" в связи с нарушением Закона о продуктах питания.

Как сообщает "Калькалист", штрафы связаны с различными нарушениями, такими как вмешательство в расстановку продукции на полках, вмешательство в установление цены и т.д.

Напомним, что в 2023 году Coca-Cola Israel уже заплатила более 30 миллионов шекелей за злоупотребление статусом монополиста. Leiman Schlussel также заплатила в 2023 году 1,2 миллиона шекелей штрафов за различные нарушения.