С начала войны "Рычание льва" подано 9115 исков о возмещении ущерба

С начала войны "Рычание льва" в Компенсационный фонд при Налоговом управлении было подано 9115 исков о возмещении ущерба, причиненного военными действиями и ракетными обстрелами. 6586 исков связаны с ущербом, причиненным домам и квартирам в результате ракетных обстрелов, 1044 иск – ущерб домашнему имуществу и 1485 исков связаны с ущербом транспортным средствам.

В Тель-Авивское отделение ведомства было подано 4609 исков, и в отделение в Ашкелоне – 3664 иска. В Иерусалиме подан 181 иск, в Акко – 494 иска, в Тверии поданы 167 исков.

Рассматривают эти заявления 63 команды специалистов по всей стране, 29 из них работают в центральной части Израиля, 19 в районе Бейт-Шемеша, Беэр-Шевы и Ашкелона, еще девять команд работают на севере страны. Еще девять команд специалистов работают в гостиницах, где размещены эвакуированные по всей стране.

На прошлой неделе была открыта возможность подать исковое заявление на возмещение ущерба по "быстрому варианту": этот вариант распространяется только на ущерб помещению и домашнему имуществу, не превышающий 30 тысяч шекелей. Такой вариант предусматривает возможность получить утверждение иска без оценки стоимости имущества оценщиком в течение недели после подачи всех необходимых документов. К настоящему моменту такой возможностью воспользовались 1367 семей.

Если ваше имущество или ваши дома пострадали в ходе военных действий, вы можете обратиться по телефону *4954 или подать заявление в Налоговое управление.