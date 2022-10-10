Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля 2022 года

В понедельник, 10 октября, в Стокгольме были названы лауреаты премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Премия присуждена американским экономистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование банков и финансовых кризисов".

Бен Шалом Бернанке (68 лет) – американский экономист еврейского происхождения. Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме (2005-2006). Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США с февраля 2006 года до февраля 2014 года. Член НАН США (2021).

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Дуглас Уоррен Даймонд (69 лет) – американский экономист, почётный профессор финансов кафедры имени Мертона Миллера Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете, президент Американской финансовой ассоциации в 2003 году, соавтор модели Даймонда-Дибвига.

Филип Дибвиг (67 лет) – американский экономист, профессор банковского дела и финансов в Школе бизнеса Bancshares Olin при Вашингтонском университете в Сент-Луисе, соавтор модели Даймонда-Дибвига.

В прошлом году эту премию вручили Дэвиду Карду (Канада-США) "за его эмпирический вклад в экономику труда", Джошуа Энгристу США-Израиль) и Гуидо Имбенсу (Нидерланды-США) "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

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Лауреаты Нобелевской премии 2022 года

В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

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В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

В области литературы. Анни Эрно (Франция) "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

Нобелевская премия мира. Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна" (Беларусь), правозащитная организация "Мемориал" (Россия), правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (Украина).

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