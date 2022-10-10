Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля 2022 года
В понедельник, 10 октября, в Стокгольме были названы лауреаты премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").
Премия присуждена американским экономистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование банков и финансовых кризисов".
Бен Шалом Бернанке (68 лет) – американский экономист еврейского происхождения. Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме (2005-2006). Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США с февраля 2006 года до февраля 2014 года. Член НАН США (2021).
Дуглас Уоррен Даймонд (69 лет) – американский экономист, почётный профессор финансов кафедры имени Мертона Миллера Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете, президент Американской финансовой ассоциации в 2003 году, соавтор модели Даймонда-Дибвига.
Филип Дибвиг (67 лет) – американский экономист, профессор банковского дела и финансов в Школе бизнеса Bancshares Olin при Вашингтонском университете в Сент-Луисе, соавтор модели Даймонда-Дибвига.
В прошлом году эту премию вручили Дэвиду Карду (Канада-США) "за его эмпирический вклад в экономику труда", Джошуа Энгристу США-Израиль) и Гуидо Имбенсу (Нидерланды-США) "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Лауреаты Нобелевской премии 2022 года
В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".
В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".
В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".
В области литературы. Анни Эрно (Франция) "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".
Нобелевская премия мира. Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна" (Беларусь), правозащитная организация "Мемориал" (Россия), правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (Украина).
Нобелевская премия мира присуждена правозащитникам из Беларуси, России и Украины
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно
Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года в области химии
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека: отец лауреата получил "нобеля" 40 лет назад