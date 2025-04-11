Осторожно, мошенники: сайт выдается за онлайн-магазин известной сети и ворует данные карт

Сеть магазинов модной одежды "Тамнун" (Tamnoon.com опубликовала сообщение о мошенниках, которые пытаются обмануть потребителей компании: несколько дней назад был создан сайт по адресу http://tamnoоn-outlet-sales.shop, а также одноименная страница в социальной сети Facebook.

На сайте и на странице в Facebook содержатся скопированные с оригинального сайта компании фотографии моделей одежды, которые сопровождаются указанием цены, существенно меньше, чем в магазинах. Дизайн сайта также повторяет дизайн официального сайта компании "Тамнун".

Вот только речь идет не о дисконтном магазине марки, как утверждают создатели сайта – единственная цель мошенников это кража личных данных. Добавив в "корзину" интересующие модели, покупатель вводит номер кредитной карты, тем самым сообщая его мошенникам. "Купленной" одежды он не получит, и рискует потерять значительные средства, которые выведут с его кредитки мошенники.

Компания "Тамнун" разослала своим клиентам sms-сообщения с предупреждением о мошенничестве, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ. Кроме того, компания сообщила о мошенниках в отдел по борьбе с киберпреступностью. В "Тамнун" подчеркивают: в настоящее время у компании нет онлайн-магазина, и продажи ведутся исключительно в магазинах по всей стране.