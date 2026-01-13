x
Экономика

Дефицит госбюджета 2025 года оказался ниже прогнозировавшегося

время публикации: 13 января 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 22:17
Дефицит госбюджета 2025 года оказался ниже прогнозировавшегося
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным министерства финансов, дефицит государственного бюджета в 2025 году составил в итоге 4,7%. Это на 0,5% больше, чем было заложено в госбюджет изначально, но на 0,5% ниже, чем говорилось в прогнозах в середине 2025 года.

Повышение дефицита госбюджета было следствием мобилизации большего числа резервистов и на более длительный срок, чем предполагалось изначально.

Снижению дефицита способствовал рост налоговых поступлений на 14% по сравнению с 2024 годом до 552 миллиардов шекелей, что намного превышает предварительные прогнозы.

