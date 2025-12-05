Канцелярия главы правительства сообщает, что правительство утвердило государственный бюджет на 2026 год. Далее законопроект бюджета отправляется на утверждение Кнессетом.

Больше всего споров возникло вокруг самой большой статьи государственного бюджета: министерства обороны. Лишь в пятницу утром министерства финансов и обороны сообщилио достижении компромисса по оборонному бюджету на 2026 год, который позволит продолжить процесс утверждения закона о госбюджете.

Минфин исходил из бюджета в 90 миллиардов шекелей, министерство обороны требовало 140 миллиардов. В итоге было согласовано, что оборонный бюджет составит 112 миллиардов шекелей.

Также сообщается, что в ходе ночных переговоров были достигнуты согласования по бюджетам министерств просвещения, строительства, социального обеспечения, туризма, экономики, Негева и Галилеи, религий, социального равенства и регионального сотрудничества.