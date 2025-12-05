Правительство утвердило государственный бюджет на 2026 год
Канцелярия главы правительства сообщает, что правительство утвердило государственный бюджет на 2026 год. Далее законопроект бюджета отправляется на утверждение Кнессетом.
Больше всего споров возникло вокруг самой большой статьи государственного бюджета: министерства обороны. Лишь в пятницу утром министерства финансов и обороны сообщилио достижении компромисса по оборонному бюджету на 2026 год, который позволит продолжить процесс утверждения закона о госбюджете.
Минфин исходил из бюджета в 90 миллиардов шекелей, министерство обороны требовало 140 миллиардов. В итоге было согласовано, что оборонный бюджет составит 112 миллиардов шекелей.
Также сообщается, что в ходе ночных переговоров были достигнуты согласования по бюджетам министерств просвещения, строительства, социального обеспечения, туризма, экономики, Негева и Галилеи, религий, социального равенства и регионального сотрудничества.