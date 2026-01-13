Управление ценных бумаг предостерегает от предложений вложить деньги в добычу золота в Эфиопии

Израильское управление по надзору за рынком ценных бумаг опубликовало сегодня предупреждение по поводу деятельности компании Lekach Investments, принадлежащей Хаиму Каплану.

"Согласно имеющейся в распоряжении Управления информации Каплан занимается привлечением средств от инвесторов, в частности из ультраортодоксального сектора, для инвестирования в деятельность по добыче золота и драгоценных металлов в Африке. Управление проверяет, соответствует ли указанная деятельность требованиям законодательства", - говорится в заявлении.

Управление начало проверку несколько недель назад, и после формирования обоснованного подозрения приняло решение в качестве первого шага опубликовать предупреждение для общественности.

Как сообщает The Marker, Каплан уже привлек около 250 миллионов шекелей. Подавляющее большинство инвесторов – из ультраортодоксального еврейского сектора. Значительная часть инвестиций была привлечена посредством кредитных договоров под залог квартиры инвестора, в то время как Каплан обещает платить взамен ипотечные платежи в дополнение к доходности около 100%.

Согласно подозрениям, речь идет об очередной версии пирамиды Понци, и выплаты инвесторам осуществляются из средств, получаемых от новых инвесторов.

Издание сообщает, что предложение Lekach Investments касается главным образом одного золотого рудника в Эфиопии. Компания представила заключение европейской консалтинговой фирмы, написанное около восьми лет назад, согласно которому стоимость рудника составляет около 46 миллионов долларов. Однако проверка, проведенная Форумом защиты ультраортодоксальных потребителей, волонтерской организацией, занимающейся предотвращением мошенничества, выявила ряд вопросов относительно подлинности документов и реальной стоимости рудника.