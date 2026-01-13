Минюст опубликовал проект закона о выплате компенсаций плательщикам ипотеки

Министерство юстиции опубликовало черновик законопроекта о компенсации семьям, пострадавшим от роста процентной ставки по ипотечным кредитам.

Стоимость компенсации для государства оценивается примерно в 2 миллиарда шекелей и составит в среднем около 500 шекелей на каждую семью, имеющую право на получение.

Предложение было подготовлено в соответствии с предложением главы национального экономического совета профессора Ави Симхона.

Право на компенсацию, согласно законопроекту, получат плательщики ипотеки, взявшие ипотечную ссуду до марта 2022 года, не имеющие дополнительной недвижимости, при условии, что их квартира на дату покупки жилья не превышала среднюю стоимость недвижимости более, чем вдвое.

В пояснении к законопроекту говорится, что для 120 тысяч домохозяйств повышение учетной ставки привело к росту ежемесячных выплат в размере 1600 шекелей и более, для 200 тысяч домохозяйств выплаты выросли на 800-1600 шекелей, и для 100 тысяч домохозяйств – на 500-800 шекелей.