Верховный суд увеличил "штраф" за неоправданные представительские иски

Верховный суд Израиля постановил, что "настало время рассмотреть вопрос о возложении в соответствующих случаях существенно более высоких судебных расходов на инициаторов представительских исков, чье ходатайство было отклонено или аннулировано".

Постановление Верховного суда было вынесено в рамках рассмотрения апелляции на решение по представительскому иску против автомобильного концерна Renault, в котором окружной суд отклонил иск и обязал истца выплатить ответчикам судебные расходы в размере 80 тысяч шекелей.

Адвокаты Renault оспорили решение окружного суда в той части, которая касается размера судебных издержек, указав, что присужденная выплата покрывает не более 10% реальных затрат.

Хотя Верховный суд отклонил апелляцию применительно к конкретным обстоятельствам дела, двое из трех судей усмотрели в нем возможность урегулировать проблему участившихся представительских исков с низкими шансами на успех и практически без финансового риска для заявителя, и изменить "доктрину сдержанности".

Судьи Йехиэль Кашер и Рут Ронен констатировали, что огульная политика воздержания от взыскания расходов с коллективных заявителей более не оправдана, и необходим постепенный переход к присуждению существенно более высоких расходов в случаях отклонения или аннулирования их ходатайств.

Судья Офер Гроскопф в позиции меньшинства выступил против изменения "доктрины сдержанности", считая, что это отпугнет заявителей, которые изначально находятся в неравных условиях с ответчиками.