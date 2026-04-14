x
14 апреля 2026
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 22:00
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Согласовано увеличение и ускорение выплаты компенсаций самозанятым с оборотом до 300 тысяч шекелей

Налоги
Компенсации и выплаты
время публикации: 14 апреля 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 21:26
Согласовано увеличение и ускорение выплаты компенсаций самозанятым с оборотом до 300 тысяч шекелей
Yonatan Sindel/Flash90

Организация работодателей, глава экономической комиссии Кнессета Ханох Мильвицки и налоговое управление согласовали меры по упрощению выплаты компенсаций бизнесам и самозанятым с оборотом до 300 тысяч шекелей в год,

Те, кто получал компенсацию за операцию "Народ как лев" летом 2025 года, смогут получить аванс сразу после утверждения закона на основании прошлогодних заявок.

Кроме того, было согласовано, что размер гранта, установленный в 2025 году, будет проиндексирован в соответствии с инфляцией, а для бизнесов с оборотом до 120 тысяч шекелей в год – еще и увеличен на 15%.

Данные согласования были достигнуты на первом заседании комиссии, посвященном закону о компенсациях. Следующее заседание состоится в понедельник, 20 апреля.

