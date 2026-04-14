Согласовано увеличение и ускорение выплаты компенсаций самозанятым с оборотом до 300 тысяч шекелей

Организация работодателей, глава экономической комиссии Кнессета Ханох Мильвицки и налоговое управление согласовали меры по упрощению выплаты компенсаций бизнесам и самозанятым с оборотом до 300 тысяч шекелей в год,

Те, кто получал компенсацию за операцию "Народ как лев" летом 2025 года, смогут получить аванс сразу после утверждения закона на основании прошлогодних заявок.

Кроме того, было согласовано, что размер гранта, установленный в 2025 году, будет проиндексирован в соответствии с инфляцией, а для бизнесов с оборотом до 120 тысяч шекелей в год – еще и увеличен на 15%.

Данные согласования были достигнуты на первом заседании комиссии, посвященном закону о компенсациях. Следующее заседание состоится в понедельник, 20 апреля.