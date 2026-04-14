последняя новость: 17:26
Италия объявила о приостановке соглашения о военном сотрудничестве с Израилем

время публикации: 14 апреля 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 16:20
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
AP Photo/Andrew Medichini

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник о приостановке автоматического продления соглашения о военном сотрудничестве с Израилем, сославшись на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке.

По данным AFP, соглашение предусматривало обмен военной техникой и совместные технологические разработки.

Итальянский источник, знакомый с ситуацией, заявил изданию "Гаарец", что это решение лишь юридически закрепляет действующую политику. Военное сотрудничество с Израилем было фактически свернуто после 7 октября 2023 года в соответствии с итальянским законом, запрещающим поставки оружия странам, нарушающим международные нормы. По словам источника, Италия не закупает оружие у Израиля, не продает ему оружие и не проводит совместные учения с Армией обороны Израиля.

При этом "Гаарец" отмечает, что вопреки заявлениям, прямые связи между Италией и израильскими компаниями не прекратились после начала войны в Газе. Италия продолжала закупать израильское оборудование и оборонные системы. Например, были реализованы опционы на покупку ракет "Спайк" в рамках существующего контракта, подписанного с компанией "Рафаэль" в июне 2023 года, и даже был подписан новый контракт на закупку батарей для систем связи концерна "Эльбит".

