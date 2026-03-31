31 марта 2026
Мир

Впервые Франция закрыла свое воздушное пространство для самолетов с военной помощью для Израиля

время публикации: 31 марта 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 16:31
Benoit Tessier/Pool via AP

Агентство Reuters

со ссылкой на западного дипломата и еще два осведомленных источника сообщило, что Франция не разрешила Израилю использовать свое воздушное пространство для транспортировки американского оружия, предназначенного для войны в Иране.

По данным источников, инцидент произошел в минувшие выходные и стал первым подобным случаем с начала конфликта.

Ранее Трамп сообщил, что Франция отказалась впустить в свое воздушное пространство самолеты с военным грузом, направлявшиеся в Израиль. "Франция ничем не помогла действиям против "иранского мясника", который был успешно ликвидирован. США это ЗАПОМНЯТ", - написал он в соцсети Truth Social.

Издание Newsweek отмечает, что Франция стала как минимум третьей европейской страной, ограничившей американскую военную активность над своей территорией в связи с войной против Ирана. Ранее Испания закрыла свои базы для американских самолётов, а Италия заблокировала посадку нескольких американских бомбардировщиков на базе Сигонелла.

