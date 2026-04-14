Экономика

Авиакомпания Sky Express возобновит полеты из Тель-Авива в Афины 17 апреля

Транспорт
Авиация
Греция
время публикации: 14 апреля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 17:17
Авиакомпания Sky Express возобновит полеты из Тель-Авива в Афины 17 апреля
Wikipedia.org. Фото: MarcelX42

Греческая авиакомпания Sky Express сообщила, что возобновит полеты из Тель-Авива в Афины с 17 апреля.

На сайте авиакомпании билеты на 17 апреля уже доступны для бронирования.

Авиакомпания начала осуществлять регулярные рейсы между Израилем и Афинами 2 декабря 2025 года. Рейсы обслуживаются самолетом Airbus A320neo.

Sky Express обслуживает также 33 маршрута внутри Греции и 26 международных маршрутов.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 апреля 2026

Wizz Air снова откладывает возвращение в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 апреля 2026

Авиабилеты для израильтян остаются дорогими, нет определенности для планирования летнего отпуска
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 апреля 2026

Чешская авиакомпания SmartWings возобновит полеты в Израиль с 15 апреля