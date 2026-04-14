Авиакомпания Sky Express возобновит полеты из Тель-Авива в Афины 17 апреля
время публикации: 14 апреля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 17:17
Греческая авиакомпания Sky Express сообщила, что возобновит полеты из Тель-Авива в Афины с 17 апреля.
На сайте авиакомпании билеты на 17 апреля уже доступны для бронирования.
Авиакомпания начала осуществлять регулярные рейсы между Израилем и Афинами 2 декабря 2025 года. Рейсы обслуживаются самолетом Airbus A320neo.
Sky Express обслуживает также 33 маршрута внутри Греции и 26 международных маршрутов.
