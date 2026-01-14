x
14 января 2026
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 08:03
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Британская сеть спорттоваров JD Sports закрывает свои магазины в Израиле

время публикации: 14 января 2026 г., 06:57 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 07:02
Британская сеть спорттоваров JD Sports закрывает свои магазины в Израиле
AP Copyright Business Wire 2025.

Сеть магазинов спортивных товаров JD Israel, основанная британской материнской сетью JD Sports совместно с компанией MGS, закрывается после четырех лет деятельности в связи с плохими экономическими показателями.

Компания сообщила сотрудникам, что они приглашены прибыть в офисы компании в Холоне для получения увольнительных писем. и что причиной прекращения трудоустройства является закрытие компании с 1 февраля 2026 года.

У компании шесть филиалов: в Ice Mall в Эйлате, в Ашдоде в комплексе Star, в Big в Ришон-ле-Ционе рядом с Cinema City, в торговом центре Ришоним, в Нагарии в Arena и магазин в зоне Duty Free аэропорта Бен-Гурион.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook